Sabancı Holding’in analist toplantısı sonrası bazı şirketlerini satabileceği iddiaları, CarrefourSA hisselerinde hızlı yükselişe yol açtı. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada olağandışı hareketlerin özel bir durumdan kaynaklanmadığını belirtti.

Sabancı Holding’in analistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, öz kârlılığı düşük bazı şirketlerin elden çıkarılabileceği konuşuldu. Basın haberlerinde, bu kapsamda CarrefourSA’nın satışa konu olabileceği öne sürüldü.

İddiaların ardından CarrefourSA hisseleri hızlı bir yükseliş kaydetti. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri ani hareketliliği dikkatle izledi.

CarrefourSA, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şunları bildirdi:

"Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:

Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören paylarımız (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."

Şirket, açıklamayla yatırımcıları bilgilendirmeyi ve spekülasyonları önlemeyi amaçladı.