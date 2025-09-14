Küresel piyasalarda kritik bir haftaya girildi. ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. ABD’de son dönemde açıklanan zayıf istihdam verileri ve işsizlik maaşı başvurularındaki artış, ekonomide ivme kaybına işaret ederken, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar da piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Zayıflayan istihdam, artan enflasyon

ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, işsizlik maaşı başvurularındaki yükseliş ve istihdam rakamlarının 911 bin kişi aşağı yönlü revize edilmesi, ekonomide yavaşlamanın sinyallerini verdi. Öte yandan ağustos ayında tüketici fiyatları son 7 ayın en sert aylık artışını kaydetti. Bu tablo, Fed’in faiz indirimine gitmesini kuvvetlendiren en önemli gerekçeler arasında yer aldı.

Altın fiyatlarında yeni beklentiler

Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Geçtiğimiz hafta ons altın 3 bin 675 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftayı ise 3 bin 634 dolar seviyesinden kapattı. Düşük faiz ortamında yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, enflasyona ve küresel belirsizliklere karşı koruma aracı olmayı sürdürüyor.

UBS analisti Giovanni Staunovo, altına yönelik beklentilerin yükseldiğini belirterek, “ETF girişlerindeki artışla birlikte altının gelecek yıl ortasında 3.900 dolara yükselmesini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

9 ayda yüzde 39 yükseliş

Altın, 2025 başından bu yana yüzde 39 değer kazandı. Bu yükselişte Fed’in faiz politikası, jeopolitik riskler ve küresel enflasyon baskısı etkili oldu. Uzmanlar, Fed’in bu hafta alacağı kararın ardından altının yeni rekorlara yelken açabileceğini ifade ediyor.

Trump’ın gölgesinde bir karar

Fed’in faiz indirimi beklentisi, Başkan Donald Trump’ın uzun süredir sürdürdüğü faiz indirimi çağrılarının gölgesinde şekillendi. Piyasalar, Fed’in 25 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakarken, 50 baz puanlık daha agresif bir indirim ihtimalini zayıf görüyor.

Çarşamba günü kritik

Fed’in kararı çarşamba akşamı TSİ 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından Powell’ın yapacağı konuşmada, gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Yatırımcıların merak ettiği en önemli soru ise “Altında yeni rekorlar gelecek mi?” olacak.