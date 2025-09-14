Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 14 Eylül Pazar günü Almanya ile oynayacağı final maçında İzmirli sporseverlerle buluşuyor. Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluk mücadelesini dev ekranlarla vatandaşlara taşıyacak.

Dev Ekranlar Konak’ta Kuruluyor

Konak Belediyesi, Güzelyalı Denizatı Parkı’na kuracağı dev ekran ile A Milli Takımın final coşkusunu hem gençlere hem de ailelere ulaştıracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda dev ekran kurarak sporseverlere birlikte izleme fırsatı sunacak.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “A Milli Erkek Basketbol Takımımız tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Tüm komşularımızı bu büyük heyecanı ve gururu dev ekran başında hep birlikte yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

12 Dev Adam’a Destek İzmir’den

EuroBasket 2025’te finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan 12 Dev Adam, yarı finalde olduğu gibi finalde de İzmirli taraftarlarının desteğiyle sahada olacak. Konak’ın farklı noktalarında kurulacak dev ekranlar sayesinde vatandaşlar, maç heyecanını topluca ve güvenli bir ortamda yaşayabilecek.