Ümraniye’de görev başındaki 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’ye “Casperlar” isimli çete sahip çıktı. Sosyal medyadan küstah bir paylaşım yapan çete, cezaevindeki Geçti’nin avukatlık ve cezaevi masraflarını üstleneceklerini belirtti. Çetenin açıklamaları, kamuoyunda büyük tepki topladı.

İstanbul Ümraniye’de yaşanan trajik olayda, 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti’nin silahlı saldırısında şehit olmuştu. Yakalanan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’ye yönelik tepki büyürken, sosyal medyada kendini “Casperlar” olarak adlandıran bir çete, katile sahip çıktı. Çete üyeleri, yaptıkları paylaşımda Geçti’nin cezaevindeki tüm masraflarını karşılayacaklarını ve polisler hakkında şikayette bulunacaklarını açıkladı. Bu skandal açıklama, güvenlik güçlerine yönelik açık bir tehdit olarak değerlendirildi.

"Polislerden şikayetçiyiz, Yunus Emre Geçti’nin arkasındayız"

Casperlar çetesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin cezaevinde kötü muamele gördüğü iddia edildi ve polisleri tehdit edercesine ifadeler kullanıldı. Çetenin yaptığı paylaşımda, “Yunus Emre Geçti’nin çöp poşeti giydirilerek kötü muameleye maruz kaldığını öğrendik. Kendisine her türlü desteği sağlayacağız ve bu konuda kötü muamele yapan polislerden de şikayetçi olacağız” denildi. Çete, Yunus Emre Geçti’nin avukatlık masraflarının da kendileri tarafından karşılanacağını belirterek, “Biz kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayız” ifadesini kullandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi saldırısının altından da Casperlar çetesi çıktı

Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne motosikletle yapılan silahlı saldırının failinin de aynı çete olduğu ortaya çıktı. Olayda bir polis memuru ve sağlık çalışanı yaralanmıştı. Çetenin açıklamalarında, bu saldırıyı gerçekleştirdikleri, Yunus Emre Geçti’nin ise hastane saldırısında kullanılan motosikletleri temin ettiği belirtildi. Bahçelievler’deki saldırının altında yatan sebep ise çeteler arası hesaplaşma olarak değerlendiriliyor. Daltonlar ve Casperlar isimli iki çetenin uzun süredir karşılıklı saldırılar gerçekleştirdiği ve bu husumetin Bahçelievler’deki hastane saldırısına kadar uzandığı iddia ediliyor.

Güvenlik güçlerine küstah tehdit: "Yunus Emre firar etti ve hakkını verdi"

Çetenin yaptığı açıklamada dikkat çeken bir diğer ifade ise firar olayına yönelikti. Açıklamada, “Karakolda kötü muamele gören Yunus Emre, firar ederek bir polise hakkını vermiştir. Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır. Yunus Emre’nin cesaretini herkes bilir” denilerek firar eden ve polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katile övgülerde bulunuldu.