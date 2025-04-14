Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okul öğretmenlerinin görev yeri değişikliklerini 'pozitif ayrımcılık' olarak nitelendirerek, mağduriyet yaratılmayacağını vurguladı.

Yusuf Tekin'den öğretmen krizine Açıklama: 'Pozitif ayrımcılık'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin önde gelen liselerindeki öğretmenlerin görev yeri değişikliklerine ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirdi. Bakan Tekin, söz konusu değişikliklerin "pozitif ayrımcılık" olduğunu ifade etti ve öğretmenlerin yer değiştirmesinin "sürgün" anlamına gelmediğini vurguladı.

'Bu okullar kutsal bir vazife'

Bakan Tekin, projeye dahil okullarda görev yapan öğretmenlerin değişiklik sonrası mağdur edilmediğini belirterek, "Bu bayrağın altındaki her okul, öğretmenlerimiz açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?" şeklinde konuştu. Öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesinin, onların haklarını gözeterek gerçekleştirildiğini söyledi.

Proje okullarda yer değiştirme takvimi erken başlatıldı

Yusuf Tekin, öğretmenlerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yer değiştirme takvimini erkenden başlattıklarını açıkladı. "Öğretmen arkadaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları açısından, yer değiştirme takvimini erken başlatma kararı aldık" diyerek, süreçle ilgili detayları aktardı.

'Performans değerlendirmesi' ertelendi

Geçtiğimiz yıl, proje okullarda öğretmenlerin performans değerlendirmesinin yapılmadığını belirten Bakan Tekin, bu yüzden yönetmeliğin bir yıl süreyle ertelendiğini hatırlattı. Ancak bu yıl Ocak ayında yeni bir takvimin açıklandığını söyledi.

'Pozitif ayrımcılık yaptık' Bakan Tekin, "Diğer öğretmenlerimizin yer değiştirme süreci başlamadan bu öğretmenlerimize yer değiştirme hakkı vererek pozitif ayrımcılık yaptık" dedi. 32 bin öğretmenin görev süresi uzatıldı İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadığını söyledi. 'Kimden neyi ele geçiriyorsunuz?' Muhalefete de tepki gösteren Bakan Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ‘ele geçirmek’ ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’yız. Bu ülkenin çocuklarıyla kendi siyasi kariyeri için uğraşmasın. Türk demokrasisine zarar vermesin. Özel'in gayriresmi söylemleri CHP'ye de zarar veriyor. " dedi.