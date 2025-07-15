Suriye Savunma Bakanlığı, bölgede Dürzi topluluğu ve Bedevi aşiretler arasında yaşanan günler süren kanlı çatışmaların ardından Süveyda’da ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
Suriye Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ateşkesin yerel liderlerle varılan bir anlaşmanın ardından duyurulduğunu belirtti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün gece yaptığı açıklamada, pazar itibaren başlayan çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin öldüğünü ve yaralı sayısının 200’ü aştığını bildirmişti.
Kaynak: ANKA