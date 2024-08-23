Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Aslanhisar Yerel Eylem Grubu’nun iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin tarih, sanat, kültür ve turizm alanlarında bilinçlenmesini amaçlıyor.

Geziye katılan Çavdarhisar Kaymakamı Abdullah Gedik, bu tür tarihi gezilerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, organizasyona destek veren Aslanhisar Yerel Eylem Grubu, Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Keskin ve Gediz Spor Okulu Antrenörlerine teşekkür etti. Öğrenciler, rehber eşliğinde Aizanoi Antik Kenti'nin zengin tarihini keşfederek, kültürel mirasın önemini yakından gözlemleme fırsatı buldular.