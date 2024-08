EURO 2024'te sergilediği başarılı performansla Merih Demiral, tekrardan Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. 26 yaşındaki stoper hakkında transfer iddiaları artmaya devam ediyor.

Milli futbolcu Merih Demiral, kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de devam etme kararı aldı. EURO 2024'te sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken tecrübeli stoper, transfer teklifleri almasına rağmen Suudi Arabistan'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Demiral, Avrupa'ya dönmek yerine Al Ahli'de kalmayı tercih etti. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral, Suudi ekibinde şu ana kadar 22 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu kararıyla, Merih Demiral Suudi Arabistan'da kariyerine devam etmeyi seçmiş oldu.

