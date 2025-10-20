Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Turizm Bakanlığı’nın Bozdağ Kayak Merkezi’ni belediyeden alarak Turizm İl Müdürlüğü’ne devretme kararına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, belediyenin yatırımlarının korunacağını vurguladı.

Çavuşoğlu’ndan Bakanlığa sert tepki

Denizli’nin turizm adreslerinden Bozdağ Kayak Merkezi, Turizm Bakanlığı tarafından belediyeden alınarak Turizm İl Müdürlüğü’ne devredildi. Karara sert tepki gösteren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ekim ayı meclis toplantısında yaşanan durumu ele aldı.

750 milyon TL’lik yatırım korunacak

Çavuşoğlu, belediyenin kayak merkezine bugünkü değerle 750 milyon TL yatırım yaptığını belirterek, “Versin benim 750 milyon liramı tepe tepe kullansın, hiç sıkıntı duymam. Ama gelir de o uyduruk konteynerdan dolayı Denizli Büyükşehir’in malına çökerlerse; çöktürtmem, çöktürtmeyeceğim” dedi.

Eşit destek çağrısı

AK Partili meclis üyelerine de çağrı yapan Çavuşoğlu, kurumlar arası eşitliğin sağlanmadığını ifade etti:

“Versinler bana da bir milyar lira, 30 otobüs, 40 iş makinesi. Hepimiz kamu kurumuysak bu destek neden sadece AKP’li belediyelere gidiyor?”

1 milyon 50 bin insanın hakkını koruyacak

Kayak merkezinin devrini “siyasi hesaplaşma” olarak nitelendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Bu şehirde bir milyon 50 bin insanın hakkını korumak zorundayım. Bu, siyasi erkin başka bir kurum üzerinde kurduğu tahakkümdür. Kuramayacaklar.”

Hukuki mücadele ve belediye içi yolsuzluk vurgusu

Çavuşoğlu, hukuki yollara başvuracaklarını belirterek, “Bu tahsis iptal edilemez. Alırlarsa Allah şahidim olsun, ne kumunu alırım ne suyunu ne çöpünü” dedi.

Ayrıca belediye içindeki yolsuzluk iddialarına değinen Çavuşoğlu, “Beltaş’tan para çalanların, belediye personelini özel işinde kullananların hesabını soruyorum. Bu şehirde siyaset üstü bir birliktelik gerekiyor. Şehrin ayağa kalkması lazım” ifadelerini kullandı.