Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 48 yaşındaki Serkan Yüksel hayatını kaybetti. Kaza, İzmir-Ankara kara yolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Salihli’de motosiklet kazası: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki Serkan Yüksel’in kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, İzmir-Ankara kara yolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yüksel’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemeler, polis ekipleri tarafından başlatıldı. Kazanın nedeni ve olası ihmaller araştırılıyor.