Bir yıl önce İstanbul'da bir çay ocağında namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in hayatı film oluyor. Ramazan Hoca ölümünün 1. yıl dönümünde, sevenleri tarafından kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine katılanlar Ramazan Hoca'nın kabri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Anma etkinliği, Ramazan Hoca'nın yaşamını ve bıraktığı izleri hatırlamak amacıyla düzenlendi. Mezarı başında konuşan Baba İsmail Pişkin, "Ben oğlumdan razıydım. Ramazan sessizdi, kimseye zararı olmazdı. Camiye gidip geliyordu. İnsanlara vaaz veriyordu. Çok iyi biriydi" dedi.

Sevenlerinden Ömer Geçmez de Ramazan hocayı bütün Türkiye'nin tanıdığını söyledi. Geçmez, "Kendisi İslam adına sohbetler anlatıp İslam'ın biraz daha duyulması için mücadele veren bir kişiydi. Ramazan hocayı unutmayacağız, unutturmayacağız inşallah Ramazan Hoca gibi binlerce, yüz binlerce kişinin tekrardan bu görevi üstleneceğini hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu.

Anma programına film yapımcısı Dr. Muhsin Duran ve Ahmet Denizhan'da katıldı. Yapımcı Dr. Muhsin Duran en kısa zamanda ünlü sanatçılardan oluşan bir kadro ile Ramazan Hoca’nın filmini yapacaklarını söyledi.

Duran, "Ramazan Hoca’nın filmini çekmemizdeki gaye kendisi çok kısa sürede tüm toplumda yankı buldu. Namazın üzerinde bıçakla tıpkı Hz. Ali, Hz. Ömer'in şehit edildiği gibi kendisi de şehit edildi. Toplum böyle bir filmi bekliyor bizde bunu yapmaya karar verdik yapımcı arkadaşlarımla ortak güzel bir proje yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Uzun bir zamandır böyle bir filmin çekilmediğine dikkat çeken Duran, "Biz Ramazan Hoca’nın buna tam uygun olduğunu düşündük. Kendi yaşamı ile kendini Kur'an'a adamış, İslam'a adamış, Allah'a adamış zamanın Yunus Emre'si diyebiliriz. Halkını arasında büyük bir sempati kazanmıştı bununla ilgili çok büyük bir proje yapıyoruz" diye konuştu.

Film gelirlerinin bir kısmı çocuk esirgeme kurumları ve hasta çocuklara verilecek

Duran, film gelirlerinin bir kısmını Ramazan hocanın ailesine, bir kısmını kas hastası çocuklara ve bir kısmını da çocuk esirgeme kurumlarına bağışlayacaklarını söyledi. Duran, Ramazan Hoca’nın da böyle olmasını isteyeceğini sözlerine ekledi.

Önümüzdeki günlerde ünlü isimlerle anlaşılarak film için Diyarbakır, Elâzığ ve İstanbul'da çekimlerin başlayacağı belirtildi.