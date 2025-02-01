Ankara'da gece saatlerinde, taksiciler ile şehir içi ulaşım platformu Martı TAG sürücüleri arasında büyük bir gerilim yaşandı. Taksiciler, yolcu taşımak yerine, TAG sürücüsünün aracına binip, tehdit ederek adeta gasp gerçekleştirdi. Olayın ardından, her iki taraf arasında gerilim iyice arttı.

TAG kurucusundan meydan okuma

Tartışmaların ardından, Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem bir açıklama yaptı. "Bu gece Ankara'ya geliyorum. Martı TAG sürücüsü olacağım. Yüreğiniz yetiyorsa benim karşıma çıkın." diyerek, taksicilere meydan okudu.

Gerilime yetkili kurumlardan müdahale yok

Bu olaylar, uzun süredir devam eden taksiciler ile TAG sürücüleri arasındaki çekişmeyi daha da körüklemişken, yetkili kurumlar tarafından herhangi bir müdahale yapılmadığı belirtiliyor. Gasp ve tehditlerin arttığı bu süreçte, her iki tarafın da huzursuzluğu giderek büyüyor.

Bütün Türkiye'nin gözü önünde taksiciler ile TAG sürücüleri arasında savaş yaşanıyor.



Dün gece Ankara'da yolcu taşımak yerine, vandallık mesaisine çıkan taksiciler, mesai yapan TAG sürücüsünün aracına binmiş, tehdit edip adeta gasp etmişlerdi.



Bu defa TAG kurucusu Oğuz Alper… pic.twitter.com/jHtY3t4MQ5 — gdh (@gundemedairhs) February 1, 2025