Avusturya'da Katolik Kilisesi'ne bağlı bir rahibin metamfetamin üretiminde bulunduğu ve uyuşturucu laboratuvarına sahip olduğu ortaya çıktı. Catholic News Agency'nin (CNA) bildirdiğine göre, 38 yaşındaki rahip, Aşağı Avusturya eyaletinde temmuz ayında uyuşturucu üretip sattığı gerekçesiyle yakalandı.

Laboratuvar ekipmanları ve kimyasallar ele geçirildi

Rahibin evine düzenlenen baskında, polis metamfetamin üretiminde kullanılan kimyasallarla laboratuvar ekipmanları buldu. Olayda, Viyana'da yaşayan 30 yaşındaki Irak kökenli bir kişinin de yakalandığı ve uyuşturucu satışında rol oynadığı öne sürüldü.

Rahibin kimliği ve kilise ile ilişkisi

Sankt Pölen Piskoposluğu'nda 2021'den beri görev yapan rahibin Polonyalı olduğu belirtildi. Varşova Başpiskoposluğu, Avusturya'daki Katolik din yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ve gerekli adımların atılacağını duyurdu. Rahip hakkında önleyici gözaltı kararı verildi ve polis sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi. Ayrıca, rahibin Avusturya'da görev yapmasının kilise tarafından yasaklandığı ifade edildi.

Breaking Bad ile benzerlik

CNA ve ABD'nin tanınmış tabloid gazetelerinden New York Post, bu olayı ünlü "Breaking Bad" dizisiyle kıyaslıyor. 2008 yapımı dizide Bryan Cranston'ın canlandırdığı kimya öğretmeni Walter White, akciğer kanseri olduğunu öğrendikten sonra ailesine maddi güvence bırakmak için metamfetamin üretmeye başlamıştı.