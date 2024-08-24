Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 45. kez karşılaşacak. İki ekip de 4 puanla mücadeleye devam ediyor.

Ligde 45. karşılaşma

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 44 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 29'unu kazanırken, Rizespor 7 galibiyet aldı. 8 karşılaşma ise berabere bitti.

Son 10 maçta Fenerbahçe üstünlüğü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 10 resmi maçın tamamını kazandı. Bu maçlarda 31 gol atarken, 7 gol yedi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de mağlup etti.

Mert Hakan Yandaş cezalı

Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 4 maçlık cezasının tamamlanması nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak.

Hakem Turgut Doman

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Serkan Çimen olacak, dördüncü hakem ise Alper Akarsu olacak.