Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TOGG, Bursaspor’un ana sponsoru oldu!

TOGG, Bursaspor’un ana sponsoru oldu!

Konyaspor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunuyor. Deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı almayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor, ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 19 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, bu maçta 3 puanı alarak yükselmek istiyor.

Çaykur Rizespor ile Konyaspor , 14 Aralık 2024 Cumartesi günü Süper Lig 'in 16. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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