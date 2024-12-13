Çaykur Rizespor ile Konyaspor, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor form durumu

Çaykur Rizespor, ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 19 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, bu maçta 3 puanı alarak yükselmek istiyor.

Konyaspor form durumu

Konyaspor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunuyor. Deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı almayı hedefliyor.

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Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 14 Aralık 2024, Cumartesi
Saat: 16:00
Kanal: beIN Sports 1
Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu
Hakem: Alper Akarsu
Yan Hakemler: M. Ergin Gözütok, Murat Temel

Kaynak: HABER MERKEZİ