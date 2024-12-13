Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve temiz suya kolayca erişebilmesi için anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. İlçedeki ilkokul ve ortaokullara yerleştirilen steril içme suyu üniteleri sayesinde, çocuklar okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebilecek. Bu proje, sadece çocukların sağlığına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda plastik atıkların azalmasına da önemli bir katkı sunacak. Veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılanan proje, ilçede büyük ilgi görüyor.

İlk adım atıldı

Projenin ilk adımı, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nda atıldı. Burada öğrenciler için steril içme suyu ünitesi kuruldu. Başkan Şeniz Doğan, sevgiyle karşılandığı okulda yaptığı konuşmada, bu uygulamanın diğer okullara da yayılacağını belirtti.

"Çocuklarımızın sağlıklı suya erişimini sağlıyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eğitim ve çocuk sağlığına yönelik yatırımların kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, çocuklarımızın sağlıklı suya erişmesi ve bu alışkanlığı erken yaşta kazanmasını önemsiyoruz. İlçemizde fırsat eşitliği sağlamak adına 2019’dan bu yana birçok proje gerçekleştirdik. Bu yeni projeyle, okullarımıza steril içme suyu üniteleri yerleştiriyoruz. İlk olarak Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nda başlattığımız bu uygulamayı, gelen talepler doğrultusunda diğer okullara da yayacağız" dedi.