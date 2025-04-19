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Çaykur Rizespor ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Çaykur Rizespor ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.

Çaykur Rizespor ile Eyüpspor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.

Yeni Malatyaspor vs Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor vs Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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