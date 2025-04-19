Villarreal – Real Sociedad maçı 20 Nisan 2025'te saat 17:15’te S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Villarreal ile Real Sociedad, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga maçında karşı karşıya geliyor. Maç saat 17:15’te başlayacak ve S Sport Plus, S Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.
20 Nisan 2025 Villarreal vs Real Sociedad maçı yayın bilgileri
Villarreal ile Real Sociedad arasındaki İspanya La Liga mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 17:15’te başlayacak. Maç, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
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S Sport Plus:
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S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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S Sport:
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S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Maç nerede oynanacak?
Villarreal ile Real Sociedad arasındaki İspanya La Liga maçı, Villarreal'da bulunan Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.