Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Villarreal ile Real Sociedad arasındaki İspanya La Liga maçı, Villarreal'da bulunan Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Villarreal ile Real Sociedad arasındaki İspanya La Liga mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 17:15’te başlayacak. Maç, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Villarreal ile Real Sociedad, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga maçında karşı karşıya geliyor. Maç saat 17:15’te başlayacak ve S Sport Plus, S Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.

Villarreal – Real Sociedad maçı 20 Nisan 2025'te saat 17:15’te S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.