Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yatırım yapmak veya ev sahibi olmak isteyenlere yönelik cazip bir fırsat sunuyor. Van'da merkezi konumda olan 210 arsa, özel şartlarla ve avantajlı fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Van'da bulunan 210 arsayı yatırımcılara özel satışla sunuyor. Satışa çıkan arsalar yüzde 25 peşin, 24 ay vade seçeneği ile alıcılarını bekliyor. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sağlanacak. Bu fırsat, konut veya ticaret alanı olarak kullanılabilen arsalar için geçerli olacak.

Satış işlemleri açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ve tarih olarak 25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. Açık artırma toplantıları, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya-Ankara ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Ardıç Kültür Merkezi Tuşba-Van'da düzenlenecek. Ayrıca çevrimiçi katılım da mümkün olacak ve teklifler internet üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) iletilabilecek.

Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatını Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin belirlediği Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN numaralı TL hesabına ödemeleri gerekecek. Teminat ödemeleri, açık artırma toplantısından önce yapılacak.

Bu satışın amacı, yatırımcıların yüksek potansiyelli ve tapulu arsalara erişimini sağlamak ve böylelikle bölgede ekonomik canlılığı artırmaktır. Ayrıca, satışın ardından bölgenin kentsel dönüşüm ve gelişimine katkıda bulunması beklenmektedir.

Bakanlık tarafından satışa çıkacak arsalar

Bedeli 1.000.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 100.000 Türk Lirası,

Bedeli 1.000.001 ile 2.500.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 250.000 Türk Lirası,

Bedeli 2.500.001 ile 5.000.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 500.000 Türk Lirası,

Bedeli 5.000.001 ile 12.000.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 Türk Lirası,

Bedeli 12.000.001 ile 30.000.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 Türk Lirası,

Bedeli 30.000.001 Türk Lirası ve üstünde olanlar için 10.000.000 Türk Lirası,

Van, İpekyolu ilçesi Kevenli mahallesinde 443.11 metrekarelik alan 100 bin TL teminat bedeli ile,

Van, Gevaş ilçesinde Hasbey mahallesinde 2152.07 metrekarelik alan 250 bin TL teminat bedeli ile,

Van Tuşba ilçesinde Abdurrahmangazi mahallesinde 397.48 metrekarelik alanda bulunan arsa 250 bin TL teminat bedeli ile satışa çıkacak.