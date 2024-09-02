NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen milli yıldız Cedi Osman, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından hangi takımla anlaşacağı merak konusu olan Osman için EuroLeague devi Real Madrid devreye girdi.

Sportando'dan Alessandro Luigi Maggi'nin haberine göre, Real Madrid, Fransız forvet Guerschon Yabusele'nin ayrılmasının ardından oluşan boşluğu doldurmak amacıyla Cedi Osman ile transfer görüşmelerine başladı. İspanyol devinin ilk tercihi olan Cedi Osman'ın yanı sıra Semi Ojeleye de Real Madrid'in hedefleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs formasıyla NBA'de 72 maça çıkan Cedi Osman, 6.8 sayı, 2.5 ribaunt ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Avrupa'ya dönüş kararı alması halinde, Osman'ın Real Madrid'e transferi, EuroLeague'de büyük bir yankı uyandırabilir.