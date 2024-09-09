NBA'den ayrılarak Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olan Cedi Osman'ın yeni takımıyla yapacağı anlaşmanın detayları Yunan basınında geniş yer buldu. 2017'den bu yana NBA'de mücadele eden ve son olarak San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcunun Panathinaikos'tan kazanacağı maaş, NBA'deki gelirine göre oldukça düşük seviyede kalıyor.

Önceki kazancının beşte biri

Yunan basınına göre, NBA'de son sezonunda 6.7 milyon dolar kazanan Cedi Osman, Panathinaikos'tan yıllık 1.3 milyon euro alacak. Bu maaş, NBA’deki son kazancının yaklaşık beşte birine denk geliyor. Ancak Osman’ın, Partizan ve Anadolu Efes’ten daha yüksek teklifler almasına rağmen, tercihini eski hocası Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos’tan yana kullanması dikkat çekti. Real Madrid'in de Osman'la ilgilendiği, fakat oyuncunun Yunan ekibini tercih ettiği bildirildi.

Osman, NBA kariyerinde Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs takımlarında forma giymişti. EuroLeague'de Panathinaikos formasıyla göstereceği performans, hem Türkiye hem de Avrupa'daki basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.