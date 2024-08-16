Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Salı günü başlayan yangın İzmir'i etkisi altına aldı. Bölge sakinleri korku içinde evlerini boşaltmaya çalışırken yetkililer ise birbirlerine çağrıda bulunarak felaketi en az kayıpla atlatmaya çalışıyor. Bu hafta cehennemi yaşayan İzmir, yanmaya devam ederken İzmir Körfezi'ne bir yangın söndürme uçağı inip biri kalkıyor.

Doğançay Köyü sakinleri, bölgeye geç müdahale edildiğine isyan ederek "Yangın üç gündür devam ediyor. Geçen akşam biraz söndürmeye başladılar ve bu sabah yeniden başladı. Sekiz ev yanmış arka bölgede ve tahliye edilmesi için uyarı da geldi. Hasar bu köyde maddi olarak çok fazla" demesinin ardından evini tamamen yangına teslim eden bir başka vatandaş ise, "Evimiz dünden beri yanıyor ve söndürme araçları yeni geliyor. Ben ekipleri beş saat önce aradım. Nerede itfaiye? Nerede araçlar? Bana asıl faydayı sağlayacak ekibin gelmesi gerekiyor. Benim evim komple yandı, evsiz kaldım. Başımı sokacağım evim kül oldu. Kimse bir şey yapamadı bizler de çaresizce izledik. Bugün de evsiz kaldığımızı izliyoruz, çaresizce. Şimdi ne yapacağız, nerede kalacağız? Evimiz yok, eşyamız yok, hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

Polis yanan eve müdahale etti

Evi yanan bir başka vatandaş, polis ekibinin desteğiyle sıçrayan yangını söndürmeye çalıştı. Polis aracından yangın söndürme tüpü ve suyla evinin bulunduğu arsanın yanıp kül olmasıyla evine sıçrayan yangından korumak için polisten destek almaya çalıştı. Bölgeden desteğe gelen polisler ise, toprakla ve yangın tüpüyle yangını kontrol altına alıp söndürmeye başladı.

Kuryelerden fedakâr çıkış

İzmir'deki kuryeler, Doğançay Köyü meydanında bir araya gelerek il ve ilçe belediyelerinin getirdiği su, buz, çorbayı sepete koyarak yangın felaketinde evi yananların yanı sıra itfaiye ekiplerine, polislere ve vatandaşlara ikram etti. Bölgede koordineli olarak hareket eden kuryeler, "Bugün İzmir yanarken yapacağım en iyi şey yine kuryelikti. Bizler de bu durum karşısında sessiz ve duyarsız kalamazdık. Yaklaşık 20 kişinin bir araya geldiği ekiple hangi bölgenin ne ihtiyacı varsa en hızlı şekilde karşılamaya çalıştık. Umarız bu günleri atlatırız" dedi.