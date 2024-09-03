İstanbul Çekmeköy'de dün gece saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Kaza detayları

Kazanın, İstanbul'un Çekmeköy Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde saat 23.50 sıralarında meydana geldiği bildirildi. İddiaya göre, M.K. yönetimindeki araç ile Y.K. idaresindeki Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.K.'nın kullandığı otomobilin motor kısmı alev aldı.

İtfaiye ve polis müdahalesi

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından araçlar kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan kimse olmadığı belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalara devam ediliyor.