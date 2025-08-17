İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen olayda, camide namaz kılan iki polis memuru büyük bir tehlike atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten kopan 50 kilogramlık mermer plaka, ibadet eden polislerin üzerine düştü.

Vatandaşlar Yardıma Koştu

Olay sırasında büyük bir gürültüyle yere çakılan mermer, polis memurlarının yaralanmasına neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koşarak yaralıları camiden çıkardı. Ardından sağlık ekipleri çağrıldı ve iki polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Durumları İyi

Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, ciddi bir faciaya yol açabilecek olayın ucuz atlatıldığını ifade etti.

Soruşturma Başlatıldı

Mermer plakanın nasıl düştüğü ise merak konusu oldu. İlçe müftülüğü ve emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı, camide güvenlik ve bakım kontrollerinin yeniden yapılacağı belirtildi.