Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, görev yeri değişen Şube Müdürleri Mustafa Aydın ve Ümit Kale için anlamlı bir veda programı gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, Aydın ve Kale’ye plaket ile teşekkür belgeleri takdim edildi. Üstündağ, şube müdürlerinin ilçedeki eğitim faaliyetlerine sağladıkları katkılardan dolayı minnettarlığını ifade ederek, “Didim’de eğitimin gelişmesi için önemli hizmetler sundunuz. Yeni görevlerinizde de başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Samimi bir atmosferde geçen programda, müdürlük personeli de Aydın ve Kale’ye teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Görev yeri değişen Şube Müdürlerimiz Mustafa Aydın ve Ümit Kale için düzenlenen veda etkinliğinde birlikte geçirdiğimiz güzel yıllar için teşekkür eder, yeni görevlerinde üstün başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.