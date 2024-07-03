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Kurtulmuş, cenaze törenine ilişkin görüntüleri paylaştığı sosyal medya hesabından ayrıca merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bursa'da sıcaktan bunalan güvercinler böyle serinledi

Bursa'da sıcaktan bunalan güvercinler böyle serinledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski Milletvekili Nilüfer Gürsoy için Meclis'te düzenlenen cenaze törenine katıldı. ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. Dönem İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un Gazi Meclisimizde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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