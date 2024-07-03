Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen adaylar için tercih dönemi açıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak bu yerleştirmeler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri nereden yapılacak?

Adaylar, tercih işlemlerini 3 Temmuz'dan itibaren yapmaya başlayacak ve bu süreç 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Tercihler, "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacak.