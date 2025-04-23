Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, beklenen büyük depremin öncüsü olabileceğini söyledi.

'İstanbul’daki 6,2'lik deprem büyük depremin öncüsü olabilir'

İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şengör, bu depremin İstanbul’da beklenen büyük depremin öncüsü olabileceğini söyledi.

Art arda depremler korkuttu

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin yanı sıra, art arda toplam altı deprem meydana geldi. Depremler, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu.

"Öncü olabilir, ancak zamanı bilinemeyebilir"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Prof. Dr. Celal Şengör ile yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Işık’ın aktardığına göre Şengör şu ifadeleri kullandı:

"6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa, bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir."

Şengör ayrıca, olası büyük depremin zamanlaması konusunda ise belirsizliğe dikkat çekti:

"Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi, 10 dakika sonra olacak depremin mi öncüsü olduğunu bilemeyiz."

Uzmanlar ne diyor?

Deprem sonrası diğer yer bilimciler de açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, İstanbul ve çevresinde sismik hareketliliğin sürdüğünü ve riskin devam ettiğini vurguluyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremler sonrası ciddi bir hasar ihbarı yapılmazken, bölgedeki artçı sarsıntıların sürebileceği belirtiliyor.