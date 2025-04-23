Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan ve 12 Eylül Stadı’nda devam eden kutlamalarla 23 Nisan, Urla’da coşku içinde kutlandı. Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan minik başkanlar ise çevre ve sosyal proje önerilerini Başkan Balkan’a sundular.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Urla’da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı ve 12 Eylül Stadı’nda düzenlenen resmi törene Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Garnizon Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kutlamalar 12 Eylül Stadı’nda devam etti. Öğrencilerin hazırladığı bando ritim gösterileri, rontlar, halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla bayram sevincine ortak olan Urlalılar, çocukların neşesiyle meydanları doldurdu.

Minikler projelerini anlattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, başkanlık koltuğunu Asiye Hüseyin Akyüz Bilim İlkokulu öğrencilerine devretti. Mustafa Alp Kızıl, Mevsim Ercan, Elif Deren Tunus ve Bulut Başar, sırayla belediye başkanlığı makamına oturarak Urla için hayal ettikleri projeleri Başkan Balkan’la paylaştılar.

Çocuk başkanlar; geri dönüşüm, deniz ve kıyı temizliği, sosyal donatı alanlarının artırılması ve sosyal projeler konusunda önerilerini sunarken, Başkan Balkan da tüm fikirleri dikkatle dinleyerek, bu değerli görüşlerin takipçisi olacağını ifade etti. Neşeli ve umut dolu bir atmosferde geçen görüşme, geleceğin yöneticilerine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.