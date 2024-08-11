Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin kritik unsurlarından biri olan "GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi," ASELSAN tarafından geliştirildi. İlk kez IDEF 2023 savunma sanayi fuarında tanıtılan sistem, hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen GÖKDOĞAN füzesi ile donatıldı.

Operasyonel esneklik ve hızlı konuşlanma

GÖKDEMİR, operasyonel esneklik sağlayarak kısa sürede konuşlanabilecek ve çeşitli tehditlere karşı hava ve füze savunma görevlerini icra edebilecek. Orta irtifa hava savunmasında kullanılacak bu sistem, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetlerini güçlendirecek.

Yerli ve milli silahlar ile güçlendirme

GÖKDEMİR, her fırlatıcıya 8 veya 12 GÖKDOĞAN füzesi entegre edilerek, havadan havaya füzelerin karadan havaya kullanımını mümkün kılacak. Yerli ve milli silahlarla donatılan "Çelik Kubbe," eşsiz bir hava savunma kalkanı oluşturacak.

Hızla envantere girmesi bekleniyor

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi'nin yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor, bu da Türkiye'nin hava savunma kapasitesini daha da artıracak.