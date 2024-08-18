Asya Piyasaları Uzmanı Süleyman Mete Özbalaban, çelik sektöründeki mevcut durgunlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özbalaban, sektörde bir kriz yaşanabilmesi için küresel çapta önemli ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması gerektiğini belirtti. Bu değerlendirme, çelik sektöründeki durgunluk ve olası kriz senaryolarına dair önemli ipuçları sunuyor.

Küresel çelik sektöründe durum

Çelik sektörü, özellikle Çin kaynaklı faktörlerle küresel çapta bir durgunluk riskiyle karşı karşıya. Özbalaban, çelik sektörünün kriz riskine dair önemli noktalara dikkat çekti. Çin'in emlak piyasasındaki zayıflık, düşük talep ve azalan üretim, sektördeki riskleri artırıyor.

2008 ve 2015 yıllarında çelik sektöründe yaşanan yıkıcı düşüşler, bu yıl tekrar edebilir mi? Çinli China Baowu Steel Group, bu yeni krizin önceki krizlerden daha şiddetli olabileceğini öngörüyor.

Çin'in çelik ihracatındaki artış ve etkileri

Çinli çelik üreticileri, düşük iç talep nedeniyle arz fazlası oluşturdu ve bu fazlalığı düşük fiyatlarla dış pazarlara ihraç etti. 2023 yılında Çin'in çelik ihracatı %33 artarak toplamda 95 milyon ton olarak gerçekleşti. Özbalaban, Çin'in ihracatını en fazla artırdığı ülkeler arasında Brezilya, Vietnam, Hindistan, İngiltere, Filipinler ve Türkiye'nin olduğunu belirtti.

Küresel pazar ve ekonomik faktörler

Küresel ekonomide yüksek faiz ve enflasyon ortamı, sanayi üretimini ve konut piyasasını olumsuz etkiliyor. Özbalaban, ABD merkezli çelik üreticisi US Steel'in fiyat artışına rağmen satışlarının düştüğünü, Avrupa Birliği'nin ekonomik büyümesinin yavaşladığını ifade etti. Ayrıca, enerji ve demir-çelik cevheri fiyatlarının artışının şirketlerin kar marjlarını düşürdüğünü belirtti.

Özbalaban, çelik sektörünün krize girmesi için global çapta bir ekonomik kriz yaşanması gerektiğini belirtti. ABD'de konut ve altyapı yatırımlarının durması, Çin'in konut piyasasındaki resesyonun derinleşmesi ve otomotiv sektörünün üretimini düşürmesi gibi faktörlerin kriz riskini artırabileceğini vurguladı.

Özbalaban, Çin Merkez Bankası'nın konut sektörüne yönelik yeni kredi programlarının, konut satışlarını ve dolayısıyla demir-çelik tüketimini artıracağını öngördü. Ayrıca, navlun fiyatlarının artması ve Ukrayna ile Rusya'nın üretim kapasitelerindeki azalmalar, sektördeki dengesizlikleri artırabilir.