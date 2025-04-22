Celta Vigo ile Villarreal, 23 Nisan Çarşamba günü İspanya La Liga'da karşılaşıyor. Maç 20.00’de başlayacak ve Tuttur TV ile S Sport Plus’tan yayınlanacak.

Celta Vigo-Villarreal maçı Saat kaçta ve hangi kanalda? (23 Nisan 2025)

İspanya La Liga'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Celta Vigo ile Villarreal, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı belli oldu.

Celta Vigo-Villarreal maçı yayın bilgileri

Celta Vigo ile Villarreal arasındaki İspanya La Liga mücadelesi, Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Yayınlar, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişime açık olacak.

Müsabaka, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.

Celta Vigo-Villarreal maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

İspanya La Liga karşılaşması, Vigo kentinde bulunan Balaídos Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Celta Vigo-Villarreal maç günü, saati ve kanalı

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Celta Vigo - Villarreal 23 Nisan 2025 Çarşamba 20:00 Tuttur TV, S Sport Plus (şifreli)