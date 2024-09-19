İskoçya’nın köklü futbol kulübü Celtic'in taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynanan ilk hafta maçında Filistin’e verdikleri desteği bir kez daha gösterdi. Celtic Park’ta oynanan karşılaşma sırasında tribünlerde açılan pankartlar ve Filistin bayrakları, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Celtic'in taraftar grubu Yeşil Tugay (Green Brigade), müsabaka sırasında açtıkları pankartla Filistin halkına olan desteklerini dile getirdi. Pankartta, "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." ifadelerine yer verildi.

Celtic taraftarları, geçmişte de İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı benzer tepkiler göstermiş ve Filistin’e destek vermişti. Tribünlerde Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı bu son destek gösterisi de futbol dünyasında dikkat çekti.

Bu tür pankart ve bayraklarla İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkına moral vermeyi amaçlayan Celtic taraftarları, sporun birleştirici gücüyle dayanışma mesajı verdi.