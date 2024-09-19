Kedisine müdahale edilmesinden dolayı hosteslerle tartışan Dilan Çıtak Tatlıses, olay sonrası kara listeye alındı. Sosyal medyada paylaştığı bir videoyla yaşananları anlatan Tatlıses, gözyaşları içinde kendisini savundu.

Hostesle Yaşanan Gerilim

Dilan Çıtak Tatlıses, uçak kalkışı ve iniş esnasında kedisini kutusundan çıkararak kucağına aldı. Hostesler tarafından uyarılan Tatlıses, kedisinin kötü durumda olduğunu belirterek bu duruma karşı çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüdü ve taraflar arasında sert sözler sarf edildi. İniş sonrası hostesin şikayeti üzerine Tatlıses hakkında işlem başlatıldı.

Polisle Tartışma

Hostesle yaşadığı gerginlik sonrası Dilan Çıtak Tatlıses, kendisine işlem yapan polis memuruyla da tartışmaya girdi. Tartışma sırasında "Yerler seni burada, üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin" şeklinde tehditler savuran Tatlıses, olayın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Gözyaşları İçinde Kendini Savundu

Yaşananların ardından sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açan Dilan Çıtak Tatlıses, olayın detaylarını anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Kedime yapılan müdahaleye karşı çıktım ve yaptıklarımdan asla utanmıyorum. Ben kimseyi taciz etmedim, kimseyi öldürmedim, uçağı gasp etmedim. Kedimin sağlığı tehlikedeydi, bayılmak üzereydi ve onu kucağıma almak zorundaydım. Bugün olsa yine aynısını yaparım."

Tüm bu süreçte kendisine yönelik başlatılan karalama kampanyasına tepki gösteren Tatlıses, hukuki süreci başlatacağını belirterek hakkını sonuna kadar arayacağını dile getirdi.