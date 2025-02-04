Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Cemre Baysel ve Cem Adrian, bu kez Leyla dizisinin setinde bir araya gelerek sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin dostlukları, takipçileri tarafından sıklıkla konuşuluyor ve bu özel buluşma, sevenleri tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

Cemre Baysel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Cem Adrian’ı setine davet etti ve o anları takipçileriyle paylaştı. Baysel, fotoğrafın altına “Geldi benimki” notunu düşerek dostunu ne kadar sevdiğini dile getirdi.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İkilinin doğal ve samimi dostlukları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken, dostluklarının ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.