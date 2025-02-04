Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncel fay hattı haritasını yayımladı. Buna göre, Türkiye'de 45 il ve 110 ilçe diri fay hatları üzerinde yer alıyor.

Deprem riski konusunda tehlikeli kategorisinde yer alan İzmir’in merkezinden birçok diri fay geçiyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamasına göre İzmir'de 7,0 büyüklüğünden fazla fay hattı riski olan en az 15 fay hattı var. Görür, bu fayların kaç şiddetinde ve hangi zaman aralığında deprem üreteceğine ilişkin araştırma yapılamadığına dikkat çekerek merkezi ve yerel yönetimlerin aktörlerine çağrı yaptı.

Kafa TV’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu olan Görür, “İzmir'de üzerinde fay hatları olan binalar var! Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar İzmir'de 6 ila 7,2 arasında deprem üretebilecek 17 aktif fay hattı olduğuna dikkat çekiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir; Gülbahçe, Seferihisar, Tuzla ve kuzey aksında yer alan Zeytindağ fay hatlarının 7,2 büyüklüğüne kadar deprem üretebilecek yapıda olduğu, İzmir, Kemalpaşa, Menemen, Bergama, Bornova, Dağkızılca, Foça, Tire, Beydağ, Kiraz, Gediz Grabeni, Gümüldür, Mordoğan gibi fay hatlarının ise 6-6.9'luk depreme neden olabileceğini söylüyor.

İzmir fayı, Seferihisar fayı, Güzelbahçe fayı, Tuzla fayı, Menemen fayı, Kemalpaşa fayı kent merkezinde olanlar. Peki bu fay hatları hangi mahalle ve sokaklardan geçiyor?

Konak-Bornova: Kuvaterner fayı

Konak Yeşiltepe’den başlayan (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı) Kuvaterner fayı, Yeşildere Caddesi’ne kadar ulaşıyor ve oradan da Kahramanlar, Hilal, Yenişehir’den devam ederek Bornova Altındağ’da son buluyor.

Narlıdere: 1. Holesen fayı

Güzelbahçe-Narlıdere sınırından başlayan fay Narlıdere Gaziler Parkı’ndan devam ediyor Çatalkaya, Çamtepe, İkinci İnönü, Atatürk Mahallesi’nden devam ederek Balçavo’ya uzanıyor. Balçova’nın Korütürk, Onur, Eğitim Mahalleri’nden devam eden fay Üçkuyular’a, oradan da sahile ulaşıyor.

Narlıdere: 2. Holesen fayı

Narlıdere’deki başka bir fay Barış Sokak’tan başlıyor ve Balçova Korutürk Mahallesine kadar uzanıyor.

Narlıdere: 3. Holesen fayı

Narlıdere’de Zeytin Sokak’tan başlayan fay Balçova Onur Mahallesi Kent Sokakta son buluyor.

Güzelbahçe: Holesen fayı

Maltepe 23. Sokak sonunda (denize yakın) başlayan fay hattı iç kesimden devam ederek İzmir çevre yolundan Narlıdere’ye kadar devam ediyor.

Seferihisar – Güzelbahçe: Holesen fayı

Seferihisar’da denizde başlayan fay Hıdırlık, Camikebir, Ulamış, Bademler üzerinden Güzelbahçe’ye ilerliyor.

Urla – Gülbahçe: Holesen fayı

Urla’da birden fazla fay yer alıyor. Faylar İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinin hemen yanında geçiyor.

Gümüldür – Ürkmez fayı

Menderes Gümüldür’de başlayan faylar Ürkmez’e ilerliyor.

Kemalpaşa: Holesen fayı

Ankara Caddesinden başlayan fay hattı Kemalpaşa’dan geçiyor.

Torbalı – Gaziemir: Holesen fayı

Torbalı 7958 Sokak’ta başlayan başka bir fay dağdan ilerliyor ve Gaziemir Evka 7’ye uzanıyor.