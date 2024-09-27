Türkiye’de Münevver Karabulut cinayetiyle tanınan Cem Garipoğlu’nun mezarı, 3 Ekim 2024 tarihinde açılacak. Bu adım, kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.

Mezar açılma tarihi belli oldu

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması, Türkiye’de büyük merak uyandıran bir gelişme oldu. Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar etmesinden bu yana tartışmalar sürerken, 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da mezar açma işlemi gerçekleştirilecek.

Kamuoyunda yankı uyandıran olay

Mezar açılması kararı, özellikle sosyal medya ve basında geniş yankı buldu. Cem Garipoğlu’nun ölümünden bu yana pek çok spekülasyon ortaya atılmış, intiharı ve ölümüne dair farklı iddialar kamuoyunu meşgul etmişti. Cem Garipoğlu’nun ölümü ve mezarının açılması kararı, hukuki bir süreç olarak değerlendirilirken, toplumsal boyutta da derin izler bırakmış bir dava olarak hafızalarda yer edinmeye devam ediyor.