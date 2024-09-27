ABD’yi etkisi altına alan Helene Kasırgası, özellikle Florida ve Georgia eyaletlerinde büyük felaketlere yol açtı. 20 kişinin hayatını kaybettiği kasırga, birçok bölgede hayatı durma noktasına getirdi.

Hayat kasırga nedeniyle felç oldu

Helene Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunu vurdu ve özellikle Florida ile Georgia eyaletlerinde büyük tahribata neden oldu. Kategori 4 seviyesindeki kasırga, şiddetli yağışlar ve rüzgarlar sonucunda çok sayıda semti sular altında bıraktı. 4 milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı, tekneler ve ağaçlar devrildi, caddeler ise sulara gömüldü.

Atlanta’da güvenlik güçleri, sel nedeniyle zor durumda kalan insanlara ulaşmak için birçok tahliye operasyonu gerçekleştirdi. Şehrin farklı bölgelerinde su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı.

Ani sel uyarıları yayınlandı

Ulusal Hava Durumu Servisi, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde ani sel uyarıları yayınladı. Yapılan açıklamada, özellikle düşük rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların derhal daha yüksek yerlere gitmeleri gerektiği vurgulandı. "Bu, özellikle tehlikeli bir durumdur" denilen açıklamada, fırtınanın etkisinin süreceği belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırga dalgalarının, rüzgarların ve yağışların şiddetini kaybetmeden devam ettiğini açıkladı. ABD Sahil Güvenliği de, kasırga nedeniyle akıntıya kapılan 9 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Yetkililerden çağrı: "Dışarı çıkmayın"

Florida’nın Acil Durum Yönetimi Direktörü Kevin Guthrie, kasırganın etkili olduğu bölgelerde yaşayan insanlara dışarı çıkmamaları konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Guthrie, "Yalvarıyorum, dışarı çıkmayın. Etkilenen bölgelerde bin 500 arama ve kurtarma personelimiz var. Lütfen yolumuzdan çekilin ki biz de işimizi yapabilelim" diyerek kurtarma operasyonlarının hızla devam ettiğini belirtti.