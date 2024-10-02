Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı, 10 Ekim 2014 tarihinde cezaevinde ölü bulunmasının ardından açılmak üzere hazırlandı. Karabulut ailesinin avukatlarının Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı 'Fethi Kabir İşlemi' talebi kabul edildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Garipoğlu'nun mezarı, yarın saat 11.00'de açılacak. Bu işlem öncesinde polis, Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı. Mezarlık etrafında geniş güvenlik önlemlerinin alınması, olaya olan ilgiyi artırdı.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş, olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu, yakalanarak tutuklanmıştı. 2014 yılında cezaevinde ölü bulunmasının ardından ailesi tarafından ortaya atılan iddialar, Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini doğurdu.

Acılı aile ifadelerini paylaştı

Bolu'nun Mengen ilçesinde Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden acılı teyze, yaşadıkları zorlu süreci şu sözlerle aktardı: "2009'dan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay birçok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil karartıldı. Mezarın açılması düşünülüyor, ama üzerinden yıllar geçti. Toprakta DNA izi kalmamış olabilir."

Teyze, "Sonuçta giden geri gelmiyor. Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ailem bitik durumda. Allah bunu bize yaşatanlara aynısını yaşatsın" diyerek duygularını dile getirdi.