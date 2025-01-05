Demokrat Parti'nin tartışmalı kongresi sonrası partisinden ayrılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, gönlünde yatan partiyi ve siyasetle ilgili gelecekteki planlarını duyurdu.

Demokrat Parti’den istifa etmişti

Geçtiğimiz aylarda Demokrat Parti'nin olaylı kongresinin ardından partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmeye başladı. İki milletvekilinin hangi partiye katılacağı merak edilirken, Enginyurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“CHP’de siyaset yapmayı düşünüyorum”

SZC TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Cemal Enginyurt, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden teklif aldığını belirtti ancak bu partilere katılmayı düşünmediğini söyledi. Enginyurt, “Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bana değer verdi. Eğer siyaset yapmayı düşünüyorsam etik olan CHP’de siyaset yapmaktır,” diyerek CHP’ye açık kapı bıraktı.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bir partide siyaset yapacaksam bu CHP olacaktır. Nihayetinde bir karar vereceğim. Ancak şu an bağımsız olarak çalışmalarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.