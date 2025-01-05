Çorum’un Osmancık ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve güvenlik ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, öğlen saatlerinde D100 karayolu üzerinde Hacıhasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. yönetimindeki 60 ABA 814 plakalı minibüs, Nedim Odabaş’ın kullandığı 06 Z 3411 plakalı hafif ticari araç, Mahmut Gündede idaresindeki 60 AC 678 plakalı hafif ticari araç ve Kazım Erken yönetimindeki 34 UU 6027 plakalı hafif ticari araç zincirleme şekilde çarpıştı.

Olay yerinde inceleme başlatıldı

Kazada, sürücülerden Mahmut Gündede ile Ömer Bal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Kazım Erken, İrem Bal, Mustafa Ergün, Erol Başkeser ve Güler Uysal’a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlandı.