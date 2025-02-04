Karşıyaka Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, afet bilincini artırmak amacıyla kapsamlı bir program düzenliyor. Etkinlik, Karşıyaka Kent Konseyi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16.00'da Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fotoğraf sergisi açılacak

Etkinlik, "6 Şubat Depremleri" konulu bir fotoğraf sergisiyle başlayacak. Sergi alanında, çeşitli sivil toplum kuruluşları afet bilinciyle ilgili broşürler dağıtarak katılımcıları bilgilendirecek. Ardından, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, AFAD İzmir İl Müdürlüğü temsilcisi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bengi Atak açılış konuşmalarını yapacak. Programın sonunda ise İMO İzmir Şubesi'nin Şantiye Tiyatrosu, "Sallantılı Hayatlar" adlı tiyatro oyununu sahneleyecek.

Başkan Ünsal'dan İzmirlilere davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikle ilgili olarak, "6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canları anmak ve afet bilincinin güçlenmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştireceğimiz etkinliğe herkesi bekliyoruz" dedi.