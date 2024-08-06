Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda önemli değişiklikler öngörüyor. Bu değişiklikler, yurt dışından sipariş edilen ürünlere uygulanacak ek gümrük vergilerini kapsıyor.

Yeni gümrük vergisi oranları belirlendi

Yurt dışında sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyalar için vergi oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, diğer ülkelerden gelen ürünler için bu oran yüzde 60 olacak. Bu düzenleme, yurtdışı alışverişlerde maliyetleri artıracak ve ithalat işlemlerini etkileyecek.

Resmi Gazete’deki karar detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan karar metninde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 62'nci maddesinde yapılan değişiklikler şu şekilde yer aldı:

- Posta veya hızlı kargo ile gelen ve ticari nitelik taşımayan, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşyalara Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi durumunda yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 60 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyalar için ise ek olarak yüzde 20 vergi alınacak.

- Ayrıca, 126’ncı maddenin (b) bendindeki “150” ibaresi “30” şeklinde değiştirilmiştir.

Tarife kontenjanı düzenlemesi de yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan diğer bir karar ise, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirilmesini öngörüyor.