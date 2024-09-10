İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen "Çember-22" operasyonlarının sonuçlarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-22" operasyonlarının son 5 gün içinde büyük bir başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yerlikaya’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, çeşitli suçlardan aranan toplam 3.126 kişinin yakalandığı bildirildi.
Operasyonun ayrıntıları
Yapılan geniş çaplı operasyonlarda, arama kayıtları bulunan 3.126 şahıs gözaltına alındı. Bu kişilerden:
- 3.093'ü 5 yıl veya daha kısa süredir aranan,
- 21’i 5-10 yıl arası,
- 12’si ise 10 yıl ve üzeri süredir aranan şahıslar olarak belirlendi.
Suç kategorileri ve yakalanan şahıslar
Yakalanan şahısların işledikleri suçlar detaylı bir şekilde tespit edildi:
- Hırsızlık: 497 kişi
- Dolandırıcılık: 199 kişi
- Yağma: 87 kişi
- Adam Öldürme: 65 kişi
- Cinsel Suçlar: 92 kişi
- Narkotik Suçlar: 561 kişi
- Kaçakçılık ve Organize Suçlar: 281 kişi
Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları
Bakan Ali Yerlikaya, operasyonların başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen tüm güvenlik birimlerine teşekkür etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenlik ve operasyonlara katılan tüm polis ve jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.