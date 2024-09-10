İspanya La Liga ekibi Valencia, geçen hafta cinsel taciz suçuyla yargılanan Rafa Mir için disiplin soruşturması başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Valencia futbol kulübü, yasal masumiyet karinesine saygı duyarak, her türlü şiddeti kesin bir dille kınadığını yinelemek ister" denildi.

Serbest bırakılmıştı

İspanyol polisi, Rafa Mir'i evinde cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan iki kadının şikayeti üzerine 2 Eylül’de 27 yaşındaki oyuncuyu tutuklamıştı. Ardından yargıç, yargılama için yeterli kanıt bulamayınca Rafa Mir'i serbest bırakmıştı.