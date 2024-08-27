Cemil Tugay 109 Yıllık Derneğin Şeref Günü Etkinliğine Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyük Taarruz’un başlangıç tarihi olan 26 Ağustos’un şeref günü olarak kabul edildiği Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen pilav gününde, derneğin İzmir İl Başkanı Recep Doğru ve diğer yetkililerle sohbet eden Tugay, şehit aileleri ve gazilere verdikleri önemi vurguladı.

Pilav gününde birlik ve beraberlik

Ziyaret, Karşıyaka İZBAN İstasyonu girişinde dernek temsilcileri tarafından karşılanan Başkan Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla başladı. Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu ve Karşıyaka İlçe Jandarma Komutan Vekili Cesur Yiğit’in de bulunduğu etkinlikte, dernek başkanı Recep Doğru, 109 yıllık geçmişe sahip derneğin, 26 Ağustos’u şeref günü olarak kabul ederek çeşitli etkinlikler düzenlediğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sağladığı pilav gününde yaklaşık bin kişiye pilav ve ayran ikramı gerçekleştirildi. Başkan Dr. Cemil Tugay, şehit yakınları ve gazilerin Türk milleti için taşıdığı önemin altını çizerek, bu tür etkinliklere olan desteklerinin süreceğini belirtti. Tugay, “Şehit aileleri ve gazilerimiz, vatanımızın en değerli emanetleridir. Onların yanında olmak bizim için onurdur” dedi.

Pilav gününde ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara çay, kahve ve su ikramı da sağlandı. Dernek Başkanı Doğru, Tugay’a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bu tür etkinlikleri gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini belirtti.