Zambiya'da bir taş ocağındaki göçükte dokuz işçinin öldüğü bildirildi.

Polis Sözcüsü Rae Hamoonga, basına yaptığı açıklamada, başkent Lusaka'nın yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Chongwe'de, kayıt dışı faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.

Hamoonga, göçükte dokuz işçinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralı kurtulduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zambiya'nın kuzeyindeki bir açık bakır madeninde Aralık 2023'te meydana gelen göçükte yaklaşık 30 madenci yaşamını yitirmişti.