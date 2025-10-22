Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’e geldi. Özdağ, program kapsamında Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi, İzmir Ticaret Borsası ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nı ziyaret etti.

Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi ziyareti

Özdağ, programına Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi’ni ziyaret ederek başladı. Kendisine İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu eşlik etti. Müze ziyareti sırasında Divan Başkanı Atakan Karakaplan ve olimpiyat açılış seremonilerinde Türk Bayrağı’nı taşıyan ilk kadın atlet Semra Aksu da hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında Özdağ, müze defterini imzaladı ve Kuvayi Milliye dönemi ile kulüp tarihi hakkında bilgi aldı.

Ticaret Borsası’nda ekonomi zirvesi

Karşıyaka Spor Kulübü ziyareti sonrasında Özdağ, İl Başkanı Bezircilioğlu ile İzmir Ticaret Borsası’na geçti. Borsada Başkan Işınsu Kestelli ile bir araya gelen Özdağ, ülke ekonomisindeki güncel krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ziyareti

Özdağ, programını 1940 yılında İzmir Belediyesi tarafından yaptırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret ederek tamamladı. Ziyarette Zübeyde Hanım rahmet ve minnetle anıldı.