Avustralya’nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber ve eşi Kate Huber, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Görüşmede çevre, turizm ve kent planlama alanlarındaki işbirliği olanakları ele alındı.

Avustralya’nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, eşi Kate Huber ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a makamında ziyarette bulundu. Görüşmeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Koray Velibeyoğlu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı da katıldı.

Başkonsolos Huber, üç yıldır Türkiye’de görev yaptığını belirterek, İzmir’i çok beğendiğini ifade etti. Huber, kentin konumu, tarihsel geçmişi, limanları ve canlı ekonomisiyle stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Körfez için ortak çevre çalışmaları

Görüşmede öncelikli olarak İzmir Körfezi’ndeki temizlik çalışmaları gündeme geldi. Başkonsolos Tony Huber, Avustralya’da alg patlamalarının özellikle nehir sistemlerini etkilediğini belirtti.

Başkan Tugay da Avustralya’da da benzer çevresel sorunlar yaşanması nedeniyle karşılıklı deneyimlerin paylaşabileceğini ifade etti.

COP31 ve EXPO 2027 gündeme geldi

Görüşmede iki ülkenin ortak mücadele alanlarından biri olan orman yangınları da ele alındı. Başkan Tugay, 2020 yılında Avustralya’da yaşanan büyük yangınların ardından yürütülen toparlanma süreci hakkında bilgi aldı. Huber, bitki örtüsünün büyük ölçüde yenilendiğini ancak yaklaşık bir milyar hayvanın ölmesinin ekosistem açısından derin bir kayıp olduğunu ifade etti.

Huber, COP31 İklim Zirvesi'nin gelecek yıl Avustralya’da düzenlenmesinin planlandığı bilgisini de paylaştı.

Başkan Tugay da Avustralya ile birçok konuda daha fazla iş birliği yapılabileceğini belirtti.

Koray Velibeyoğlu ise EXPO 2027 İzmir kapsamında uluslararası bahçelere yer verileceğini belirterek, Avustralya’nın tropik bir bahçe ile katılabileceğini ifade etti.