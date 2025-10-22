Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına 98 kuruşluk indirim yapıldı.
İndirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden aşağı çekti.
Motorine 98 kuruş indirim geldi
Son olarak 8 Ekim’de benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı.
Brent petroldeki düşüşün devam etmesiyle birlikte motorine yeni bir indirim geldi.
İndirimin ardından İstanbul’da motorin fiyatı 53 liranın altına geriledi. Benzin fiyatlarında ise bazı illerde yaklaşık 10 kuruşluk kısmi artış yaşandı.
22 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları
BENZİN FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası): 52,16 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 51,99 TL
Ankara: 53,04 TL
İzmir: 53,34 TL
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası): 52,28 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 52,15 TL
Ankara: 53,31 TL
İzmir: 53,61 TL
LPG FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası): 28,23 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 27,24 TL
Ankara: 28,14 TL
İzmir: 27,93 TL
Brent petrol fiyatı ne kadar?
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 62,32 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını yeniden etkileyebilir.
Uzmanlardan uyarı
Sektör yetkilileri, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi halinde, hafta içinde yeni fiyat değişimlerinin yaşanabileceğini belirtiyor.