Sektör yetkilileri, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi halinde, hafta içinde yeni fiyat değişimlerinin yaşanabileceğini belirtiyor.

İndirimin ardından İstanbul’da motorin fiyatı 53 liranın altına geriledi. Benzin fiyatlarında ise bazı illerde yaklaşık 10 kuruşluk kısmi artış yaşandı.

Son olarak 8 Ekim’de benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petroldeki düşüşün devam etmesiyle birlikte motorine yeni bir indirim geldi.

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden aşağı çekti.

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına 98 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

